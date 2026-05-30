Künstlerische Sommerakademie

Vom „Flohzirkus“ bis zum „Fakenews-Schmarrn“: Programm für junge Menschen bei Trampolissimo

Mit Lego-Figuren wird in einem Workshop unter fachkundiger Anleitung von Daniela und Peter Neuhofer ein ganzer Film mit dem Smartphone gedreht.
© Youngstar/Trampolissimo
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Das Programm der beliebten Sommerakademie für junge Menschen verspricht auch heuer wieder Großes: In zahlreichen Workshops kann ab dem 27. Juli von Malerei bis zur Filmproduktion allerhand ausprobiert und erlernt werden. Noch gibt es ein paar Plätze.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

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