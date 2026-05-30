Polsterung fing Feuer

Auto geriet bei Schweißarbeiten in Eben am Achensee in Brand

Ein Pkw ist am Samstagvormittag in Eben am Achensee bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Gegen 10.15 Uhr führte ein 80-jähriger Österreicher Schweißarbeiten an einem Auto durch, als die Polsterung der Sitzbänke Feuer fing. Der Mann bemerkte den Brand unmittelbar und versuchte, die Flammen mit einem herbeigeholten Feuerlöscher einzudämmen.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee konnte den Brand schließlich löschen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Eben am Achensee mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie ein Rettungswagen. Nach Abschluss der Erhebungen wird Bericht an die zuständigen Behörden erstattet. (TT.com)

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