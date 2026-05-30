Küchenbrand in Innsbruck: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Ein Küchenbrand in einer Wohnanlage in Innsbruck hat am Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 10.47 Uhr zu einer Wohnanlage in Hötting gerufen. In einer Wohnung im neunten Stock war Feuer ausgebrochen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Aufmerksame Passanten bemerkten Rauch, der aus den Fenstern der Wohnung drang, und alarmierten die Einsatzkräfte.

Der Brand wurde in weiterer Folge von Kräften der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Arzl unter schwerem Atemschutz bekämpft. Laut Ermittlungen des Bezirksbrandermittlers der Polizei dürfte das Feuer im Bereich Köche, vermutlich bei der Kochplatte, ausgebrochen sein.

Die Küche wurde durch den Brand schwer beschädigt. Auch die übrigen Räume der Wohnung wurden durch die starke Rauchentwicklung und Rußablagerungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf eine Höhe von mehreren Zehntausend Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Für die betroffenen Mieter wurde seitens der Stadt Innsbruck eine Ersatzunterkunft organisiert. Zudem sprach die Bau- und Feuerpolizei ein vorläufiges Betretungs- und Benützungsverbot aus.