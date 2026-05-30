Vermummte brachen in Hotel in Schattwald ein und entwendeten Tresor mit Schubkarre

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Schattwald einen Beherbergungsbetrieb ausgeraubt. Die Männer transportierten einen Tresor mit einer Schubkarre über ein Feld.

In der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Hotel in Schattwald. Laut Polizei wurde eine versperrte Schiebetür aufgebrochen.

Die weitere Tat wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Darauf sind zwei vermummte Männer mit Schildkappen und Gesichtsmasken zu sehen. Die Täter begaben sich zunächst zur Rezeption und stahlen aus einer Handkasse Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Anschließend entwendeten die Männer einen Tresor aus dem Büro der Rezeption. Dafür verwendeten sie eine am Tatort vorgefundene Schubkarre. Anhand der Spuren konnte nachvollzogen werden, dass die Täter den Tresor über ein angrenzendes Feld transportierten.