„Ich habe Lymphdrüsenkrebs": Star-Koch Johann Lafer macht schwere Erkrankung öffentlich

Wie der 68-jährige steirische Fernsehkoch der Bild-Zeitung erzählt, befindet er sich derzeit in chemotherapeutischer Behandlung.

Berlin – Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. „Ich bin krank. Ernsthaft krank“, sagte der Steirer im Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich habe Lymphdrüsenkrebs.“ Wie der 68-Jährige weiters öffentlich machte, befindet er sich derzeit in chemotherapeutischer Behandlung.

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden. „Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts“, erinnert sich der 68-jährige Österreicher. Später folgte demnach die Diagnose.

Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Johann Lafer, steirischer Fernsehkoch

„Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Man denkt: Das betrifft mich nicht. Das geht schon wieder weg“, sagte Lafer. Im Jänner 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert, schreibt Bild. „Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweißausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung“, erzählte Lafer.