Jäger stürzte in Längenfeld 40 Meter ab und verstarb in der Klinik

Samstagnachmittag stürzte ein Jägern im Jagdrevier Oberried im Gemeindegebiet von Längenfeld fast 40 Meter ab und erlag später seinen Verletzungen. Der 61-jährige Italiener war gegen am Nachmittag gemeinsam mit zwei österreichischen Jagdkameraden im Jagdgebiet mit Instandhaltungsarbeiten des dortigen Jägersteiges beschäftigt. Die drei Waidmänner fertigten im weglosen, steilen und in felsdurchsetztem Gelände eine Seilversicherung am Jägersteig an.

Als sie damit fertig waren, stiegen die drei Jäger gegen 16.10 Uhr in Richtung ihrer Jagdhütte ab. Dabei befand sich der 61-Jährige an zweiter Position zwischen den beiden österreichischen Jägern. Im weglosen Gelände rutschte er plötzlich aus und stürzte, sich mehrmals überschlagend, 30 bis 40 Meter ab.