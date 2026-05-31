Bodenbrand entfachte unterhalb des Spieljochs im Zillertal

Am Samstagabend wurden gleich vier Feuerwehren zu einem Bodenbrand unterhalb des Gipfelkreuzes des Spieljochs in Fügenberg alarmiert. An der Ostflanke war um kurz vor 18 Uhr der Boden im Bereich des dortigen Latschenwaldes auf einer Fläche von 75 bis 100 m2 in Brand geraten.