Bilder vom Einsatz
Bodenbrand entfachte unterhalb des Spieljochs im Zillertal
Am Samstagabend wurden gleich vier Feuerwehren zu einem Bodenbrand unterhalb des Gipfelkreuzes des Spieljochs in Fügenberg alarmiert. An der Ostflanke war um kurz vor 18 Uhr der Boden im Bereich des dortigen Latschenwaldes auf einer Fläche von 75 bis 100 m2 in Brand geraten.
Fotos vom Brand am Spieljoch
© FF Fügen/Stefan Flörl
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Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Fügen konnte den Brand eigenständig löschen, weshalb die übrigen Einsatzkräfte nicht anrücken mussten.
Gegen 20 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. (TT.com)