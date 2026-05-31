Mittels Tau geborgen
Wanderin klammerte sich nach Absturz in Tristach an Baum fest, Passantin kam ihr zu Hilfe
Eine 76-jährige Wanderin ist am Samstagvormittag bei einer Wanderung am Tristacher See abgestürzt und musste von der Bergrettung geborgen werden.
Tristach – Eine 76-jährige Wanderin war am Samstag gegen 9.30 Uhr im Bereich Riesenboden unterwegs, als sie über ein steiles Waldstück abstürzte. Sie konnte sich an einem Baum festhalten, bis eine Zeugin ihr zu Hilfe kam, ein weiteres Abstürzen verhinderte und einen Notruf absetzte.
Die Frau wurde von der Bergrettung Lienz erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber per Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen. (TT.com)