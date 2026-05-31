Flaschen um sieben Euro
Hotelgäste haben kein Recht auf Leitungswasser: Gerichtsurteil in Italien schlägt Wellen
Eine Urlauberin hat in einem Südtiroler Fünf-Sterne-Hotel mehrfach nach Leitungswasser gebeten – serviert bekam sie 0,75-Liter-Flaschen Mineralwasser um je sieben Euro. Tirols Tourismussprecher Alois Rainer ist jedenfalls gegen ein „Recht auf Leitungswasser“.
© Axel Springer, Rita Falk
Eine Frau hatte beim Urlaub in einem Südtiroler Fünf-Sterne-Hotel mehrfach nach Leitungswasser gebeten – aufgetischt wurde ihr nur Mineralwasser um sieben Euro pro Flasche. Zu Recht, urteilt nun Italiens oberstes Gericht. Und in Tirol? Da appelliert der Tourismussprecher an den Hausverstand.