Hotelgäste haben kein Recht auf Leitungswasser: Gerichtsurteil in Italien schlägt Wellen

Eine Frau hatte beim Urlaub in einem Südtiroler Fünf-Sterne-Hotel mehrfach nach Leitungswasser gebeten – aufgetischt wurde ihr nur Mineralwasser um sieben Euro pro Flasche. Zu Recht, urteilt nun Italiens oberstes Gericht. Und in Tirol? Da appelliert der Tourismussprecher an den Hausverstand.