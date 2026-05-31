Auto in Tulfes nach Unfall abgestürzt, vermeintlicher Fahrer flüchtete

Erst stießen zwei Pkw gegeneinander, dann flüchtete der Fahrer: Auf der Volderwaldstraße in Tulfes waren die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen gefordert. Gegen 6.25 Uhr kollidierten zwei Autos, wobei eines davon in der Folge in ein Waldstück abstürzte.

Eines der Autos wurde von einem 32-Jährigen gelenkt. Der ihm entgegenkommende Pkw dürfte von einem 30-Jährigen gelenkt worden sein, dieser bestreitet die Tat laut Polizei allerdings. Der Lenker des Fahrzeugs war jedenfalls direkt nach dem Unfall von der Unfallstelle geflüchtet. Eine umfassende Suchaktion wurde eingeleitet. Am Bahnhof Volders traf man eben jenen tatverdächtigen 30-Jährigen an. Dieser war ebenfalls leicht verletzt, ein Alkotest verlief positiv.