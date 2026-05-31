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Siess schnürte Doppelpack
Juniors stürmten mit Heimsieg gegen Kundl zurück an die tt.com-Ligaspitze
Daniel Siess konnte Kundl-Goali Matthias Margreiter gleich zweimal überwinden.
© kristen-images.com / Michael Kristen
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