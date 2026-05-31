Betrunken bei Haiming mit Moped gestürzt: 16-Jähriger muss Führerschein abgeben

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist in der Nacht auf Sonntag in Haiming alkoholisiert gestürzt und hat sich dabei verletzt. An der Unfallstelle traf die Polizei zudem auf einen ebenfalls betrunkenen 14-jährigen Mopedlenker ohne Führerschein.

Haiming – Ein 16-Jähriger war laut Polizei kurz vor 2 Uhr auf der Haiminger Landesstraße unterwegs, als er ohne Fremdbeteiligung zu Sturz kam. Ein Alkotest bei dem Jugendlichen verlief positiv. Die Lenkberechtigung wurde ihm vorläufig abgenommen. Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.