„Sie wandeln unter uns“: Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens

Washington – Mit einer eigens dafür erstellten Webseite feiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre radikale Abschiebepolitik. "Sie wandeln unter uns", ist auf "aliens.gov" als Unterseite des offiziellen Internetauftritts des Weißen Hauses zu lesen. Zudem soll eine USA-Karte die Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE in den USA anzeigen.

"Sie haben in denselben Läden eingekauft, dieselben Schulklassen besucht wie unsere Kinder und lebten scheinbar normale menschliche Existenzen. Mit einer Ausnahme – sie gehören nicht hierher", ist darauf in grünem durchlaufenden Text vor Sternenhintergrund zu lesen. Aufbereitet wie eine Mischung verschiedener Science-Fiction-Abenteuer und Alien-Thriller wird die angebliche Geschichte der illegalen Einwanderung erzählt, wie die US-Regierung sie darstellt: Als ein lange gehütetes Geheimnis, bei dem Millionen "im Schutz der Dunkelheit" gekommen seien und sich in der Gesellschaft eingerichtet hätten.

Diese "Aliens" seien keine "kleinen grünen Männchen", sondern Millionen von Illegalen, die ins Land eingefallen seien, heißt es weiter. Die Betreffenden werden auch im Weiteren konsequent als "Aliens" bezeichnet, wobei der englische Begriff als "Außerirdischer", "Ausländer" oder "Fremder" übersetzt werden kann.

Eine "Alien-Arrest Map" zeigt angeblich live die Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE. © whitehouse.gov/aliens

"Alien-Arrest Map"