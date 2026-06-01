Starkregen und Sturmböen

Gewitterfronten zogen am Sonntag über Tirol, Frau in Kitzbühel von dickem Ast getroffen

Bei einem kurzen, aber intensiven Unwetter in Kitzbühel wurde am Nachmittag eine Frau von einem dicken Ast getroffen und verletzt.
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Am Sonntagnachmittag trafen Gewitter samt Sturmböen die Bezirke Kitzbühel und Kufstein. In den Abendstunden zogen Unwetterfronten über das Oberland. Heftiger erwischte es den Osten Österreichs. Der Regen hielt bis in die Morgenstunden am Montag an.

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