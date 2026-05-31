Anmeldung ab 3. Juni

Am Weg des Lebens: „Quo Vadis“-Pilgerwanderung im Zeichen starker Frauen

Theologin Mira Stare, Schauspielerin Petra Knoflach, Künstlerin Beate Simmerle (v. l.) und der frühere Caritasdirektor Georg Schärmer tragen heuer alle in verschiedener Weise zur „Quo Vadis“-Benefizwanderung bei.
© Reinhold Sigl
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Samstag, den 27. Juni, folgt die „Quo Vadis“-Pilgerwanderung wieder den Spuren Bischof Stechers von Innsbruck nach Maria Waldrast. Die ungewöhnliche Benefizveranstaltung wird diesmal besonders von drei Frauen mit vielfältigen Lebenswegen geprägt.

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Michael Domanig

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