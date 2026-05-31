Bekiffte Brüder lieferten sich Rennen auf Landesstraße bei Elbigenalp

Am Freitagnachmittag stoppten Beamte der Polizeiinspektion Elbigenalp auf der Bschlaber Landesstraße zwei deutsche Pkw-Lenker wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die beiden Brüder im Alter von 32 und 35 Jahren waren in der 50 km/h-Zone mit 100 km/h unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch aus beiden Fahrzeugen.

Eine freiwillige Durchsicht der Autos förderte vier Joints und elf Säckchen mit Cannabis zutage, die von den Beamten sichergestellt wurden. Ein hinzugezogener Amtsarzt stellte bei beiden Fahrern eine Fahruntüchtigkeit fest. Dem 32-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, während sein 35-jähriger Bruder seine Fahrerlaubnis nicht mitführte. Die beiden Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt. (TT.com)