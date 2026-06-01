Parlamentswahl in Äthiopien begonnen

In Äthiopien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen mit einem erneuten Erfolg der Partei des umstrittenen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali gerechnet wird. Rund 50 Millionen Wahlberechtigte können seit 6.00 Uhr in der Früh ihre Stimme abgeben. Überraschungen erwartet niemand beim Ausgang der Wahl im zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas. Regierungschef Abiy, seit 2018 im Amt, dürfte mit seiner Wohlstandspartei (PP) auch diesmal siegreich aus der Wahl hervorgehen.

Der allgemein erwartete Wahlsieg des Friedensnobelpreisträgers, der sein Land am Horn von Afrika in einen blutigen Bürgerkrieg mit etwa 600.000 Toten in der nördlichen Region Tigray führte, ist auch auf den Mangel an aussichtsreichen Gegenkandidaten zurückzuführen, die an der Wahl teilnehmen dürfen. Bewaffnete Gruppen in den Regionen Oromia und Amhara blockieren Straßen, um die Teilnahme an der Wahl zu verhindern, weil sie dagegen protestieren, dass ihre politischen Anführer im Gefängnis sitzen.