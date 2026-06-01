Aus der Pandemie gelernt?
Schlecht vorbereitet auf neue Krisen: Tirols Spitäler warten auf Antworten aus Wien
Tirols Kliniken und Altenheime müssen sich aktuell mit Engpässen und Teuerungen bei Medizinprodukten auseinandersetzen. Bei Einweghandschuhen ist der Preis beispielsweise um ein Drittel gestiegen.
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Sind unsere Spitäler auf Krisen besser vorbereitet als vor Corona? Derzeit schnellen wegen des Nahost-Konflikts die Preise für Medizinprodukte wieder in die Höhe. Was das heißt, erklären Stefan Deflorian und Stephan Kostner von den Tirol Kliniken.