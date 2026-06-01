Diskussion nach Katzenmord in Tirol: Darum kommen Tierquäler nicht ins Gefängnis

Das brutale Video, das vier Jugendliche zeigt, die einen Kater im Brixental zu Tode quälen, sorgt noch immer für Diskussionen. In einer Petition werden härtere Strafen für Tierquäler gefordert, denn im Gegensatz zu Italien oder Frankreich wandert man in Österreich quasi nie ins Gefängnis. Über die Rechte der Tiere und die Lücken des Gesetzes und des Vollzugs.