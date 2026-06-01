Sportpass für die Region Schwaz: Preise bleiben stabil

Der Sportpass der Region Schwaz geht in die Saison 2026/27. Die Preise bleiben für Kinder und Jugendliche unverändert. Zehn Gemeinden und alle beteiligten Betreiber von Liftanlagen, Bädern sowie Eislaufplätzen haben die Fortführung des beliebten Projekts einstimmig beschlossen.

Der Verkauf des Sportpasses beginnt am 2. November 2026. Schon jetzt steht fest: Das Angebot bleibt bestehen, und die Preise werden nicht angehoben. Der Schwazer Gemeinderat beschloss die Verlängerung und Preisstabilität am 20. Mai. Es stehen weiterhin zwei Varianten zur Auswahl: A mit Liftangebot und B ohne Skilifte.

Günstige Preise dank starker Zusammenarbeit

Die Verkaufspreise für die Saison 2026/27 entsprechen exakt denen des Vorjahres. Variante A kostet für Kinder (6-15 Jahre) 175 Euro. Jugendliche (16-18 Jahre) zahlen 225,50 Euro. Für Variante B sind 53,50 Euro für Kinder und 87 Euro für Jugendliche fällig. Diese günstigen Tarife sind das Ergebnis des Entgegenkommens der teilnehmenden Betreiber und der Gemeinden. Die Stadtgemeinde Schwaz bietet zudem eine zusätzliche Ermäßigung für Mehrkindfamilien mit Hauptwohnsitz in Schwaz.

Bürgermeisterin Victoria Weber zeigt sich erfreut über das Engagement: "Dass wir den Sportpass nicht nur fortführen, sondern auch bei stabilen Preisen halten konnten, ist das Ergebnis eines Miteinanders und zeigt, wie alle Beteiligten hinter dem Projekt stehen. Ich bin stolz, dass wir Kindern und Jugendlichen in der Region damit auch weiterhin ein so vielfältiges und leistbares Sportangebot bieten können."

Schwannerlift in Weerberg ist passé

Variante A umfasst auch in der kommenden Saison vier Liftanlagen: die Kellerjochbahn Schwaz/Pill, den Burglift Stans, den Hüttegg-Lift am Weerberg sowie den Kolsassberglift. Der Schwannerlift am Weerberg fällt endgültig aus dem Programm. Technische Einrichtungen machten einen weiteren Betrieb nicht möglich.

Mit dem Sportpass können die Kinder und Jugendlichen den Regiobus gratis nutzen. © Angélica Jaud - angelicajaud.com

Beide Varianten beinhalten zudem freien Eintritt zu den Eislaufplätzen in Schwaz und Vomp. Ebenso enthalten sind das Erlebnisbad Schwaz, das Familienbad Stans und der Badesee Weißlahn Terfens. Die Nutzung des Regiobusses Schwaz und Umgebung im Freizeitverkehr ist ebenfalls inbegriffen.

Sportreferent und Stadtrat Lukas Stecher zur Bedeutung des Sportpasses: "Gerade in einer Zeit, in der Smartphones und soziale Medien immer mehr Raum im Alltag junger Menschen einnehmen, ist es wichtig, niederschwellige und leistbare Angebote für Sport und Bewegung zu schaffen. Der Sportpass ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, selbstständig und ohne finanzielle Hürden aktiv zu sein, er entspricht dem Budget junger Leute."