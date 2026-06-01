Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf A12 im Roppener Tunnel verwickelt

Montagfrüh kam es auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Oberland zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Autos verwickelt waren. Laut ersten Informationen der Tiroler Verkehrspolizei passierte der Unfall kurz nach 7 Uhr im Roppener Tunnel. Bereits kurz nach der Alarmierung rückten Polizei, Rettung sowie Mitarbeiter der Asfinag mit Abschleppdienst zur Unfallstelle aus.