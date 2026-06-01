Kollision im Frühverkehr
Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf A12 im Roppener Tunnel verwickelt
Montagfrüh kam es auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Oberland zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Autos verwickelt waren. Laut ersten Informationen der Tiroler Verkehrspolizei passierte der Unfall kurz nach 7 Uhr im Roppener Tunnel. Bereits kurz nach der Alarmierung rückten Polizei, Rettung sowie Mitarbeiter der Asfinag mit Abschleppdienst zur Unfallstelle aus.
Fahrsteifen waren laut Angaben der Polizei aufgrund des Unfalls nicht blockiert, die Autos befanden sich zum Zeitpunkt der Räum- und Bergungsarbeiten um 7.30 Uhr in der Pannenbucht. Über die Unfallursache oder mögliche Verletzte war vorerst nichts bekannt. (TT.com)