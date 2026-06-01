Tirol radelt zum Tag des Fahrrads

Zum Tag des Fahrrads am 3. Juni wartet bei „Tirol radelt“ ein besonderer Anreiz aufs Mitmachen: Wer bis dahin 100 Kilometer mit dem Fahrrad sammelt, hat die Chance auf ein neues Fahrrad. Gemeinsam mit der Sparkasse wollen Klimabündnis Tirol und Land Tirol damit noch mehr Menschen motivieren, im Alltag aufs Rad umzusteigen.

Seit 20. März läuft wieder die Aktion „Tirol radelt“. Bis 30. September werden dabei Alltagswege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Ziel der Initiative ist es, kurze Autofahrten durch klimafreundliche Wege mit dem Fahrrad zu ersetzen und gleichzeitig mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Der Europäische Tag des Fahrrads macht seit 1998 auf das Fahrrad als günstiges, umweltfreundliches und gesundes Verkehrsmittel aufmerksam. Gerade angesichts des zunehmenden motorisierten Verkehrs gewinnt das Fahrrad als nachhaltige Mobilitätsform weiter an Bedeutung. „Tirol radelt soll Lust machen, das Auto stehen zu lassen und sich aufs Fahrrad zu schwingen – und dabei etwas Gutes für die eigene Gesundheit zu tun. Man kommt in Bewegung und hat die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen“, erklärt Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger die Initiative. Im Rahmen der Initiative werden regelmäßig hochwertige Preise wie Fahrräder, Radzubehör oder Hotelgutscheine verlost.

Für Enrique Gasa Valga ist Radln pure Freiheit. © Florian Lechner

Zum Tag des Fahrrads gibt es ein besonderes Gewinnspiel: Wer zwischen 20. März und 3. Juni mindestens 100 Kilometer sammelt, hat die Chance auf ein Fahrrad, das von der Sparkasse zur Verfügung gestellt wird. In der „Österreich radelt“-App wird dafür die Sparkassen-Trophäe freigeschaltet – ein spielerischer Anreiz, noch mehr Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Mit dem Fahrrad kommt man oft schnell und unkompliziert zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit ans Ziel. Gleichzeitig bringt regelmäßiges Radfahren mehr Bewegung in den Alltag und fördert die Gesundheit“, betont Clemens Lutz von der Sparkasse.

Mit Tirol radelt macht Radfahren noch mehr Spaß, findet Familie Pasqualini aus Rum. © Florian Lechner

Auch gesundheitlich lohnt sich regelmäßiges Radfahren: Studien zeigen, dass regelmäßiges Radfahren positive Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-System, Fitness und Wohlbefinden haben. Besonders Aktionen wie „Tirol radelt zur Arbeit“ oder der „Schoolbiker“ machen das Fahrrad im Alltag zusätzlich attraktiv. Die Radkilometer können einfach per App aufgezeichnet werden. Wer noch einsteigen möchte, kann auch im Nachhinein geradelte Kilometer eintragen. Über „Health Connect“ lassen sich optional auch andere Gesundheits-Apps mit der „Österreich radelt“-App verknüpfen. Zusätzlich zeigt die App gespartes CO₂, eingesparte Kosten und verbrannte Kalorien an. Auch Challenges mit Freundinnen und Freunden sind mö glich.

Mit dem Fahrrad zum Ziel – egal ob Alltagswege oder in der Freizeit. © Florian Lechner

Neben Einzelpersonen sind auch Gemeinden, Betriebe, Schulen und Vereine eingeladen, möglichst viele Menschen zum Mitradeln zu motivieren. In einem freundschaftlichen Wettbewerb wird ermittelt, wer die meisten Kilometer sammelt. Die Teilnahme an „Tirol radelt“ ist kostenlos und eignet sich für alle Wege im Alltag oder in der Freizeit. Ziel der Initiative ist es, insbesondere kurze Autofahrten durch Fahrradwege zu ersetzen und dadurch Verkehr und Umwelt zu entlasten. Passend dazu findet am 3. Juni auch die 2. Tiroler Mobilitätskonferenz von Klimabündnis Tirol statt. Die Veranstaltung bietet Gemeinden und Betrieben mit Workshops und Good-Practice-Beispielen Informationen und Impulse zur Förderung des Radverkehrs.