Große Erleichterung
Schon vor dem Saisonfinale: Schwazer Handball-Adler haben Klassenerhalt in Tasche
Thomas Kandolf, Johannes Demmerer, Thobias Grothues und Sebastian Spendier wurden bei den Schwazer Handballern verabschiedet.
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So bitter die 24:25-Heimniederlage am Freitagabend gegen Graz war, so schön war einen Tag darauf im Abstiegs-Play-off der HLA Meisterliga der Bregenzer Sieg über Schlusslicht Hollabrunn. Denn weil Sparkasse Schwaz Handball Tirol im Grunddurchgang vor den Niederösterreichern lag, wäre selbst eine Niederlage am letzten Spieltag im direkten Duell und damit bei einhergehender Punktegleichheit bedeutungslos. Die Adler sind bereits gerettet.
„Uns ist am Samstag allen ein Riesenstein von Herzen gefallen. Wir atmen jetzt einmal ein paar Tage durch, aber dann gibt es in der Analyse genügend Dinge, die uns beschäftigen werden“, erklärte Sportchef Thomas Lintner.