Schon vor dem Saisonfinale: Schwazer Handball-Adler haben Klassenerhalt in Tasche

So bitter die 24:25-Heimniederlage am Freitagabend gegen Graz war, so schön war einen Tag darauf im Abstiegs-Play-off der HLA Meisterliga der Bregenzer Sieg über Schlusslicht Hollabrunn. Denn weil Sparkasse Schwaz Handball Tirol im Grunddurchgang vor den Niederösterreichern lag, wäre selbst eine Niederlage am letzten Spieltag im direkten Duell und damit bei einhergehender Punktegleichheit bedeutungslos. Die Adler sind bereits gerettet.