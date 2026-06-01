„So stark war es noch nie“
Überfüllt und unterbesetzt: Justizanstalt Innsbruck in einem Teufelskreis gefangen
Die Innsbrucker Justizanstalt ist für 461 Insassen konzipiert, aktuell aber mit 538 Häftlingen belegt.
© Rita Falk
Ist gerade alles nicht so einfach in der Innsbrucker Justizanstalt. Zu wenig Personal trifft auf zu viele Insassen, die auf zu engem Raum leben. Und weil der Job im Vollzug dadurch noch härter wird, findet sich auch kaum Nachwuchs. Aber wie lässt sich das Dilemma lösen? Eine Spurensuche.