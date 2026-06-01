Lechtaler Kulturverein schickt sein Publikum wieder auf Wanderschaft

2019 feierte das Lechtaler Wandertheater des Kulturvereins „lech.tember“ Premiere. Jetzt geht es in die vierte Auflage.

Elmen – „Wir möchten einfach etwas machen, was die Allgemeinheit nicht macht“, meinte der Obmann der Elmer Kulturinitiative „lech.tember“, Heiner Ginther, bereits vor Jahren bei der Premiere des Wandertheaters. Und der Erfolg gab ihm recht.

Diese Woche legen die Laiendarsteller wieder los – beim inzwischen 4. Wandertheater in Elmen. Und dabei kommt das Publikum erneut in Bewegung. An drei Spielorten, die jedem Wetter trotzen, können sich die Zuseher drei unterhaltsame Einakter erwandern. „Keine Sorge, Wanderschuhe braucht es nicht“, lässt Ginther wissen.

Drei Stationen

Das Publikum wird in drei Gruppen zu maximal 30 Personen aufgeteilt und mitten in Elmen von einer Spielstätte zur nächsten begleitet. Ginther: „Wir haben schon in einem Carport, einem Stall, einer Tenne und einer Garage gespielt. Die Stationen sind natürlich überdacht, sonst kann man das bei uns nicht machen. Das Publikum benötigt vielleicht einen Regenschirm. Aber das ist ja kein Problem. Die Stücke sind kurz.“

Zu einem humorvollen Kommunikationschaos entwickelt sich das Stück „Handy-Ergebnisse“ von Matthias Weckmann, in dem ein Geschäftsmann vergeblich versucht, aus der Ferne per Handy von der skurrilen Haushälterin wichtige Informationen zu erhalten. Gespielt wird dieses Stück im Veranstaltungssaal „Zalma“. Dort ist zu Beginn auch der Treffpunkt für alle und die Einteilung in drei Publikumsgruppen.

Kurze „Wanderwege“

Das Stück „Frischluft“ von Rolf Stemmle handelt von erstaunlichen Entwicklungen einer Demonstrationsvorbereitung. Spielort: eine Doppelgarage beim Gasthof Kaiserkrone. „Der entzogene Führerschein“ ist wiederum eine humorvolle Komödie über den langen und überraschenden Weg zur Wiedererlangung des Führerscheins. Spielort: im Ausstellungsraum des Naturparkzentrums „Der letzte Wilde“.