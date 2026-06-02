Unterhaus kompakt

Erst Stammzellenspende, dann Duell am grünen Rasen: Edelroutiniers gingen voran

Roland Micheler (SU Roppen, l.) und Daniel Gschwentner (SV Sistrans) gingen auf und neben dem Platz voran.
© Micheler
Daniel LenningerMichael Pipal

Von Daniel Lenninger, Michael Pipal

Während die SPG Oberland in der Frauen-Landesliga den Aufstieg und die SU Inzing in der Gebietsliga West den Titel klarmachten, müssen sich Frischverletzte auf eine lange Pause einstellen. Die SU Roppen organisierte indes eine Typisierungsaktion für eine Stammzellenspende - nicht nur zwei Routiniers beteiligten sich.

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