Erst Typisierung für Stammzellenspende, dann Duell der Edelroutiniers

Während die SPG Oberland in der Frauen-Landesliga den Aufstieg und die SU Inzing in der Gebietsliga West den Titel klarmachten, müssen sich Frischverletzte auf eine lange Pause einstellen. Die SU Roppen organisierte indes eine Typisierungsaktion für eine Stammzellenspende - nicht nur zwei Routiniers beteiligten sich.