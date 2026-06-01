Achensee plant Zukunft: Region entwickelt Strategie bis 2035

Engagierte Bürger diskutierten in Maurach über die Zukunft der Achensee-Region. Beim Auftakt des Zukunftsforums "Achensee.Weiter.Denken" am 19. Mai entwickelten sie gemeinsam Ideen für eine nachhaltige Strategie bis 2035.

Im Veranstaltungszentrum Maurach startete das Zukunftsforum "Achensee.Weiter.Denken". Das teilt Achensee Tourismus in einer Aussendung mit. Einwohner aus Achenkirch, Eben, Steinberg und Wiesing nahmen am 19. Mai daran teil. Sie erarbeiteten in Kleingruppen eine nachhaltige Perspektive für ihren Lebensraum. Kernfrage war: Wie wollen die Menschen im Jahr 2035 am Achensee leben?

Ein Jugendforum sammelte am Nachmittag erste Ideen. Am Abend diskutierten alle Altersgruppen in moderierten Runden. Sie besprachen Tourismus, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Landwirtschaft, Naturschutz, Mobilität und Wohnen. Auch Miteinander und Lebensqualität waren Themen.

Martin Tschoner, Geschäftsführer von Achensee Tourismus als Projektorganisator, betonte: "Die aktive Beteiligung zeigt, wie den Menschen die Zukunft ihrer Region am Herzen liegt. Dieser Austausch ist der Schlüssel, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln."

Maria Wirtenberger mit Johannes Steurer (Obmannstellvertreter TVB Achensee). © promedia

Fundierte Basis für gemeinsame Strategie

Grundlage des Zukunftsforums bildet die Lebensraumanalyse Achensee. Diese führte der TVB Achensee von Mai bis Dezember 2024 mit den Gemeinden durch. Im Rahmen des LEADER-Projekts mit rund 60.000 Euro Budget wurden regionale Daten gesammelt. Bürger- und Unternehmerbefragungen sowie eine ökonomische Analyse des Tourismus flossen ein. Die Ergebnisse bilden die Basis für die Gesamtstrategie "Achensee.Weiter.Denken". Sie soll Handlungsfelder definieren und konkrete Maßnahmen entwickeln. Der Achensee soll als Lebens-, Freizeit- und Arbeitsraum nachhaltig weiterentwickelt werden, heißt es seitens Achensee Tourismus.

Bezirkshauptmann Michael Brandl unterstrich die Bedeutung des Prozesses: "Wir sehen heute, wie wertvoll es ist, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen an einem Tisch zu haben. Das schafft neue Perspektiven und stärkt das Vertrauen in gemeinsame Entscheidungsprozesse." Werner Hechenblaikner, Geschäftsführer des Regionalmanagements Bezirk Schwaz, zeigte sich beeindruckt: "Die zahlreichen Ideen, die heute eingebracht wurden, bilden eine wichtige Grundlage für die nächsten Schritte."

Laut Hechenberger gehe es darum, Verständnis in der Bevölkerung für den Tourismus aufzubringen und den gegenseitigen Nutzen aufzuzeigen, etwa dass durch den Tourismus der öffentliche Nahverkehr mitfinanziert wird.

Starke Partner und Kreativwettbewerb

Der Strategieprozess wird von starken Partnern getragen. Dazu gehören der TVB Achensee und die vier Gemeinden. Auch der Naturpark Karwendel, die Achenseeschifffahrt und die Rofan Seilbahn sind dabei. Die Mittelschule Achensee sowie die Bezirkshauptmannschaft Schwaz beteiligen sich ebenfalls. Weitere Beteiligungsformate wie Zukunftsforen, Fokusgruppen und Arbeitsgruppen sind geplant.

Engagierte BürgerInnen aus Achenkirch, Eben, Steinberg und Wiesing diskutierten am 19. Mai im Veranstaltungszentrum Maurach gemeinsam über eine nachhaltige Zukunft des Lebensraums Achensee. © pro.media

Maria Wirtenberger, Nachhaltigkeitsverantwortliche und stellvertretende Geschäftsführerin von Achensee Tourismus, erklärte: "Die Lebensraumanalyse hat deutlich gezeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Mit ,Achensee.Weiter.Denken' wollen wir jetzt gemeinsam konkrete Antworten erarbeiten. Dazu brauchen wir die Ideen und Erfahrungen der Menschen aus der Region." Sie fügte hinzu: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein langfristiger Prozess. Das Zukunftsforum ist eine Einladung an alle, diesen Weg aktiv mitzugestalten."

LEADER-Projekt

Das Projekt ist ein LEADER-Projekt und wird von Bund, Land Tirol und der Europäischen Union kofinanziert. Die erarbeiteten Ergebnisse fließen in die strategische Weiterentwicklung des Lebensraums Achensee ein.