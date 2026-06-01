Auftritt am 3. Juni abgesagt: Vorerst kein Konzert von Gigi D‘Agostino in Innsbruck

Diesen Mittwoch hätte Gigi D‘Agostino in der Innsbrucker Olympiahalle auftreten sollen. Am Montag wurde der Auftritt nun auf unbestimmte Zeit verschoben – „wegen Problemen der technischen Produktion“, wie es von Seiten der Olympiaworld hieß.

Innsbruck – Am Mittwoch hätte Gigi D‘Agostino in der Olympiahalle in Innsbruck auftreten sollen. Doch am Montag wurde das Konzert kurzfristig abgesagt.

„Aufgrund interner technischer Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Produktion, sieht sich die Produktionsfirma Semtainment leider gezwungen, die für diese Woche geplanten Konzerte mit Gigi D'Agostino am 3. Juni in Innsbruck und am 5. Juni in Linz unerwartet und mit großem Bedauern zu verschieben“, heißt es in einem Statement der Olympiaworld auf den Social-Media-Kanälen.

Die Produktionsfirma und die beiden Veranstaltungshallen arbeiten demnach bereits daran, neue Termine für die verschobenen Konzerte zu finden. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollten die neuen Termine nicht passen, werden die Tickets selbstverständlich kostenlos erstattet“, heißt es weiter. Die neuen Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben.