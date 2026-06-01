Tennis, Skifahren, Golf und sogar Taekwondo: So tickt Tirols Giro-Held Felix Gall

Nach Gesamtrang zwei beim Giro d‘Italia: Tirols Rad-Held Felix Gall bleibt noch zum Sightseeing am Zielort Rom, die TT blickt auf seine Karriere zurück: Tennis und Skifahren waren ihm früher lieber, im ersten Profi-Team gab es Streit und seine US-amerikanische Freundin Maya lernte ihn nach einer Netflix-Doku kennen.