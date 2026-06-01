Vier verkohlte Leichen in Auto in Süditalien entdeckt
Amendolara – In Süditalien sind in einem ausgebrannten Auto vier verkohlte Leichen gefunden worden. Der Wagen stand nach Angaben der Behörden an einer Tankstelle entlang der Staatsstraße 106 bei Amendolara in der Region Kalabrien. Nach ersten Informationen handelt es sich bei den Todesopfern mutmaßlich um pakistanische Migranten, vermutlich auf der Rückkehr von Feldarbeiten. Die genaue Dynamik des Geschehens ist derzeit noch unklar.
Nach einer Explosion nahe der Tankstelle wurde umgehend Alarm ausgelöst, die Feuerwehr wurde verständigt. Erst nachdem die Flammen gelöscht waren, wurden im Fahrzeuginneren vier Personen entdeckt. Die Ermittlungen sollen nun den genauen Ablauf klären. Große Hoffnungen setzen die Behörden auf Überwachungskameras in der Umgebung, deren Aufnahmen bereits sichergestellt und ausgewertet werden. (APA)