Vier verkohlte Leichen in Auto in Süditalien entdeckt

Amendolara – In Süditalien sind in einem ausgebrannten Auto vier verkohlte Leichen gefunden worden. Der Wagen stand nach Angaben der Behörden an einer Tankstelle entlang der Staatsstraße 106 bei Amendolara in der Region Kalabrien. Nach ersten Informationen handelt es sich bei den Todesopfern mutmaßlich um pakistanische Migranten, vermutlich auf der Rückkehr von Feldarbeiten. Die genaue Dynamik des Geschehens ist derzeit noch unklar.