Beim Löschen verletzt: Arbeiter nach Fassadenbrand in Ebbs im Spital

Ebbs - Zwei Arbeiter sind am Montag nach einem Fassadenbrand bei einem Einfamilienhaus in Ebbs ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die beiden Männer bekämpften den Brand, der nach Flämmarbeiten hinter einer Holzschalung entstanden war, mit einem Feuerlöscher. Einer der beiden Männer atmete laut Polizei Rauchgase und Feuerlöscher-Pulver ein und wurde vom Hubschrauber ins Spital geflogen. Der zweite Arbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.