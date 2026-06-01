Sorge vor Kontroverse
Marketender wurden Schützen zu bunt: Haller Stadtmusik von Fest ausgeladen
Bei der Speckbacher Stadtmusik Hall sind die Marketenderinnen zwar weiter in der Mehrheit, seit März rücken dort aber auch männliche Pendants aus. Die Bezirksschützen befürchten, dass das manchen zu kontrovers sein könnte.
© Axel Springer
Seit März marschieren bei der Speckbacher Stadtmusik Hall auch männliche Marketender mit. Den Bezirksschützen ist das offenbar zu viel: Nach der tirolweiten Abstimmung über Frauen am Gewehr wollen diese nicht das nächste Fass aufmachen: Weil sie ihre Männer mit dem Panzerl nicht zuhause lassen will, wurde die Stadtkapelle vom Schützenfest ausgeladen.