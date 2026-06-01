Marketender wurden Schützen zu bunt: Haller Stadtmusik von Fest ausgeladen

Seit März marschieren bei der Speckbacher Stadtmusik Hall auch männliche Marketender mit. Den Bezirksschützen ist das offenbar zu viel: Nach der tirolweiten Abstimmung über Frauen am Gewehr wollen diese nicht das nächste Fass aufmachen: Weil sie ihre Männer mit dem Panzerl nicht zuhause lassen will, wurde die Stadtkapelle vom Schützenfest ausgeladen.