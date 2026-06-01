Sorge vor Kontroverse

Marketender wurden Schützen zu bunt: Haller Stadtmusik von Fest ausgeladen

Bei der Speckbacher Stadtmusik Hall sind die Marketenderinnen zwar weiter in der Mehrheit, seit März rücken dort aber auch männliche Pendants aus. Die Bezirksschützen befürchten, dass das manchen zu kontrovers sein könnte.
© Axel Springer
Clemens MarkartMichael Domanig

Von Clemens Markart, Michael Domanig

Seit März marschieren bei der Speckbacher Stadtmusik Hall auch männliche Marketender mit. Den Bezirksschützen ist das offenbar zu viel: Nach der tirolweiten Abstimmung über Frauen am Gewehr wollen diese nicht das nächste Fass aufmachen: Weil sie ihre Männer mit dem Panzerl nicht zuhause lassen will, wurde die Stadtkapelle vom Schützenfest ausgeladen.

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