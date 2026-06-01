Zum Tag der Milch
Sind Haferdrinks wirklich nachhaltiger als Milch? Sieben Mythen auf dem Prüfstand
Der Begriff „Milch“ ist in der EU rechtlich geschützt und ausschließlich dem tierischen Produkt vorbehalten. Pflanzliche Alternativen sind „Drinks“, werden im allgemeinen Sprachgebrauch dennoch häufig als Milch bezeichnet.
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Viele Menschen verzichten auf Kuhmilch und greifen stattdessen zu pflanzlichen Alternativen aus Soja, Hafer, Reis & Co. Über Gesundheit und Klimaschutz kursieren aber auch viele Gerüchte. Was stimmt wirklich?