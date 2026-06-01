Kontakt abgebrochen
Hunderttausende Euro weg: 77-jährige Tirolerin fiel auf Online-Betrüger herein
Um eine große Summe Geld war eine 77-jährige Tirolerin gekommen, nachdem sie dieses über eine Online-Plattform investierte. Die Frau hatte seit Jänner Beträge von insgesamt hunderttausenden Euro überwiesen. Das Investment hatte sich bis April laut Online-Plattform nahezu verdoppelt.
Bevor die Frau das Geld jedoch ausbezahlt bekommen hätte, wurde eine weiter Zahlung von mehreren zehntausenden Euro gefordert. Auch dieses Geld überwies die 77-Jährige. Nachdem jedoch weiter Zahlungsaufforderungen unbeantwortet blieben, brach die Online-Plattform den Kontakt ab. (TT.com)