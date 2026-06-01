Wegen Werbung auf Social Media: Tiroler fiel auf Fake-Trading-Plattform herein
Über eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform wurde ein 30-jähriger Tiroler im März auf eine vermeintliche Online-Trading-Plattform aufmerksam, welche mit Rohstoffen und Wertpapieren handeln soll. Dies soll ihm noch zum Verhängnis werden.
Nachdem sich der Mann auf der Plattform registriert hatte, wurde er von einem angeblichen Kundendienstmitarbeiter kontaktiert. Dieser leitete ihn an, einen Betrag von mehreren zehntausenden Euro auf verschiedene ausländische Bankkonten zu überweisen.
Als sich das Opfer schließlich den vermeintlich erhandelten Gewinn auszahlen lassen wollte, musste es auf Anweisung der unbekannten Täterschaft weitere Bank- und Steuergebühren entrichten. Der Mann leistete die Zahlungen und erhielt dennoch keine Gewinnauszahlung. (TT.com)