Kontrolle auf Hahntennjochstraße verloren: 27-Jähriger stürzte in Wald ab

Ein 27-Jähriger war am Montagnachmittag von der Hahntennjochstraße abgekommen und in steiles Waldgelände abgestürzt. Der Mann war gemeinsam mit einer Gruppe bergab Richtung Imst unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor.

Er geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in den Wald ab. Das Motorrad blieb an einem Baum hängen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Bergung und Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)