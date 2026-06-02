Wieder heftige russische Luftangriffe auf Kiew

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Im Zentrum der Dreimillionenstadt waren heftige Explosionen zu hören. Viele Einwohner suchten in der Nacht auf Dienstag Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern, kurzzeitig gab es Stromausfälle. Angriffe mit Raketen und Drohnen wurden auch aus den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja gemeldet. Laut der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland ballistische Raketen ein.

Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiews, berichtete auf der Plattform Telegram, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er sprach von mehreren Bränden, teils verursacht durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener Raketen. Ein neunstöckiges Wohnhaus im Stadtteil Podil stehe in Flammen.

Im westlichen Nachbarland Polen erklärte das Militär auf der Plattform X, angesichts der russischen Angriffe in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft, es seien Militärflugzeuge aufgestiegen. In Polen kommt es bei größeren Angriffen in der Ukraine immer wieder zur Alarmierung der Luftabwehr, manchmal steigen dabei auch Kampfjets von Nato-Partnern auf.

Russland hatte Kiew erst vor knapp zehn Tagen massiv mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte seit Ende vergangener Woche vor einem weiteren massiven russischen Luftangriff. "Die Information des Geheimdienstes über einen möglichen massiven Angriff bleibt aktuell", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft am Samstag. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarm nicht zu ignorieren.

Zwar sei die ukrainische Flugabwehr in Bereitschaft, erklärte Selenskyj. Jedoch räumte er ein, dass fehlender Nachschub westlicher Verbündeter für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern Probleme bereite.