Einen Monat eher als geplant

Neue Innbrücke ist fertig und schließt Lücke im Radwegenetz

Durchschnitten das Band und eröffneten somit offiziell die neue Brücke: Mobilitätsreferent GR Hermann Weratschnig, Bezirkshauptmann Michael Brandl, TVB-Obmann Andreas Jenewein, Bürgermeister von Stans und Obmann Wasserverband Hochwasserschutz Mittleres Unterinntal Michael Huber, Bürgermeisterin Victoria Weber, Landeshauptmann Anton Mattle, Michael Pichler (Technischer NL-Leiter Tiefbau PORR), Rudi Moroder (Büro Bergmeister, v.l.).
© Michael Winkler
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Mit der feierlichen Eröffnung der neuen Radbrücke über den Inn im Schwazer Osten setzen die Stadtgemeinde Schwaz, die Gemeinde Stans sowie der Tourismusverband Silberregion Karwendel ein starkes Zeichen für gelebte interkommunale Zusammenarbeit und nachhaltige Mobilität.

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