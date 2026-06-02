„Entscheidungen respektieren“
Dicke Luft nach Ausladung von Kapelle: Schützen-Kommandant Saurer meldet sich zu Wort
Auch wenn Marketender in Tirol in der Unterzahl sind, gehören sie für den Blasmusikverband dazu. Die Haller Bezirksschützen fürchten aber, dass die Debatte um Gewehrschützinnen durch sie wieder auflebt.
© Rita Falk
Die Speckbacher Stadtmusik wurde vom Bezirksschützenfest in Hall ausgeladen, weil bei der Kapelle auch männliche Marketender ausrücken. Das sorgt für dicke Luft zwischen Blasmusikverband und Schützenbund. Am Dienstag hat der Landeskommandant der Tiroler Schützen dazu einen offenen Brief verfasst.
Kommentare