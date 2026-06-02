Ein Fass aufgemacht
„Die Schützen müssen sich erklären“: Schiefe Töne nach Ausladung von Haller Stadtmusik
Auch wenn Marketender in Tirol in der Unterzahl sind, gehören sie für den Blasmusikverband dazu. Die Haller Bezirksschützen fürchten aber, dass die Debatte um Gewehrschützinnen durch sie wieder auflebt.
© Rita Falk
Die Speckbacher Stadtmusik wurde vom Bezirksschützenfest in Hall ausgeladen, weil bei der Kapelle auch männliche Marketender ausrücken. Das sorgt für dicke Luft zwischen Blasmusikverband und Schützenbund. Beide Seiten betonen Gesprächsbereitschaft, aber Schuld will keiner sein.