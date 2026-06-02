Sorgen im ÖFB-Team: So steht es um Spielmacher Baumgartner und Abwehrchef Alaba

Das österreichische Fußball-Nationalteam feierte am Montagabend bei der WM-Generalprobe trotz langer Unterzahl einen 1:0-Sieg über Tunesien. Allerdings verlief der Abend im Wiener Ernst-Happel-Stadion nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend. Spielmacher Christoph Baumgartner verletzte sich beim Aufwärmen und Kapitän und Abwehrchef David Alaba blieb zur Halbzeit angeschlagen in der Kabine. Wie steht es um die beiden Stammspieler?