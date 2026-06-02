Sorgen im ÖFB-Team: So steht es um Spielmacher Baumgartner und Abwehrchef Alaba
Das österreichische Fußball-Nationalteam feierte am Montagabend bei der WM-Generalprobe trotz langer Unterzahl einen 1:0-Sieg über Tunesien. Allerdings verlief der Abend im Wiener Ernst-Happel-Stadion nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend. Spielmacher Christoph Baumgartner verletzte sich beim Aufwärmen und Kapitän und Abwehrchef David Alaba blieb zur Halbzeit angeschlagen in der Kabine. Wie steht es um die beiden Stammspieler?
Baumgartner verspürte beim Aufwärmen einen Stich im Adduktoren-Oberschenkelbereich. „Bei ihm sieht es leider nicht gut aus“, berichtete Teamchef Ralf Rangnick unmittelbar nach der Partie. Alaba blieb zur Pause in der Kabine. Rangnick: „Er hat muskulär etwas gespürt. Ich hoffe, dass es nur eine Verhärtung ist.“ Klarheit sollte im Laufe des Dienstags bestehen, wenn die Resultate der MRT-Scans vorliegen. (TT.com, APA)
Baumgartner verletzt