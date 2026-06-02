Rückkehr zu Begegnungszone?

Autofreie Zone: Wattens wartet auf Entscheidung der BH, Ausweichverkehr bleibt brisant

Bleibt der Kirchplatz dauerhaft autofrei? Die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft steht nach wie vor aus.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Noch ist der Kirchplatz in Wattens baustellenbedingt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Doch wie es danach weitergeht, bleibt weiter offen. Die Genehmigung eines dauerhaften Fahrverbots, wie vom Gemeinderat beantragt, steht noch aus. Anrainer in der Bahnhofstraße kämpfen weiter gegen den Mehrverkehr.

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