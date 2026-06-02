Mitmachen statt Zuschauen: „Erlebniswelt Baustelle“ begeisterte Außerferner Schüler

Über 400 Kinder aus dem Bezirk Reutte tauchten in die Welt des Handwerks ein und probierten sich beim Fliesenlegen, Tischlern und Pflastern. Die Mitmachausstellung zeigte, wie vielseitig Berufe am Bau sind.

Reutte – Kürzlich verwandelte sich die Wirtschaftskammer Reutte in eine lebendige Mitmachausstellung: Die „Erlebniswelt Baustelle“ machte Station und bot über 400 Volks- und Mittelschülern aus dem Bezirk spannende Einblicke in die Welt der Bauberufe.

Das Projekt der Tiroler Bauwirtschaft, das bereits zum neunten Mal durch alle Bezirkshauptstädte Tirols tourt, hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Vielfalt und Bedeutung der Berufe am Bau näherzubringen. Mit Begeisterung und viel Einsatz konnten die jungen Teilnehmer selbst Hand anlegen – ob beim Fliesenlegen, Tischlern, Pflastern oder Malen. Erstmals mit dabei war auch die Berufsgruppe der „Gebäudereiniger“, um auch die „Baustellenendreinigung“ abzudecken.

Erstmals vorgestellt: der Beruf des Gebäudereinigers. © WK Reutte

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass Handwerk nicht nur unverzichtbar für die Gesellschaft ist, sondern auch jede Menge Spaß machen kann. Durch die praktischen Erfahrungen wurde den Schülern vermittelt, dass Berufe am Bau nicht nur Arbeit, sondern auch eine kreative Berufung sein können, mit der sie aktiv ihre Umwelt gestalten.