Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats Mai
Wir suchen das Tor des Monats Mai! Dieses Mal stehen wieder drei wunderschöne Treffer zur Auswahl. Lorenz Schöser (SK Hippach) und Tobias Zangerl (SPG Arlberg-Stanzertal) fanden mit sehenswerten Weitschüssen ihr Glück. Alexander Schaber (SPG Silz/Mötz) dribbelte sich mit einem Traumsolo in die Top drei.
Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 3. Juni, um 10.59 Uhr.
1 – Lorenz Schöser, SK Hippach
Beim 5:0-Kantersieg des SK Hippach gegen Kramsach/Brandenberg in der Gebietsliga Ost fasste sich Lorenz Schöser ein Herz und netzte mit diesem Weitschuss-Kracher ein.
2 – Tobias Zangerl, SPG Arlberg-Stanzertal
Den muss man erst einmal machen! Tobias Zangerl ließ seine SPG Arlberg-Stanzertal im Titelrennen der 1. Klasse West mit diesem traumhaften Tor gegen Sellraintal jubeln.
Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal
Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen.
3 – Alexander Schaber, SPG Silz/Mötz
Der Mai war der Monat von Alexander Schaber. Der Angreifer der SPG Silz/Mötz schoss sich mit Toren am Fließband in die Notizbücher der Tiroler Unterhaus-Vereine. Besonders sehenswert war sein Solo in der Nachspielzeit samt Treffer beim 4:2 gegen Oberperfuss.
Traumtreffer im Video
25-Meter-Kracher ins Kreuzeck: Wechselberger erzielte das „Tor des Monats April“
Der Traumtreffer im Video
30-Meter-Kracher von Amin Ben Ali gewann die Wahl zum „Tor des Monats März“
Ihr habt gewählt!