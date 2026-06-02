Lügen vor Gericht
Justizkrimi um angeblich falsch beschuldigten Innsbrucker geht in die Verlängerung
Der Wiederaufnahmeantrag wurde abgelehnt: Somit sitzt ein zu acht Jahren Haft verurteilter Familienvater weiterhin als Häftling in der Justizanstalt.
© Rita Falk
Sie habe ihren Vater beim Prozess falsch beschuldigt, gesteht dessen Tochter. Dennoch hat das Gericht eine Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Doch der Kampf geht weiter.
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