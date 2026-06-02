Lügen vor Gericht

Justizkrimi um angeblich falsch beschuldigten Innsbrucker geht in die Verlängerung

Der Wiederaufnahmeantrag wurde abgelehnt: Somit sitzt ein zu acht Jahren Haft verurteilter Familienvater weiterhin als Häftling in der Justizanstalt.
© Rita Falk
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Sie habe ihren Vater beim Prozess falsch beschuldigt, gesteht dessen Tochter. Dennoch hat das Gericht eine Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Doch der Kampf geht weiter.

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