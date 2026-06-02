Mehr als 100.000 Euro Schaden
Gefälschte Anlageplattform kostete Tiroler sechsstelligen Betrag
Ein Tiroler hat über eine gefälschte Anlageplattform im Netz vermeintlich Geld investiert und dadurch einen sechsstelligen Betrag verloren. Der 63-Jährige ließ sich durch eine Kontaktperson der laut Polizei „professionell aussehenden“ Plattform, die mit hohen Gewinnen warb, dazu verleiten, mehrere Banküberweisungen auf diverse ausländische Konten durchzuführen.
Als sich der Mann den vermeintlich erwirtschafteten Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er erneut angewiesen, eine Zahlung zu tätigen. Als der 63-Jährige das ablehnte, brach der Kontakt ab. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 100.000 Euro. (TT.com)
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