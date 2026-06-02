Fünf Verdächtige angezeigt

Massagestudios als illegale Bordelle: Mehrere Durchsuchungen in Innsbruck

Das LKA Tirol führte die Hausdurchsuchungen in Innsbruck gemeinsam mit Beamten des SPK Innsbruck, dem BFA Tirol und der Finanzpolizei durch.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Umfassende Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol deckten in Innsbruck zwei illegale Bordelle auf, die als Massagestudios getarnt waren. Fünf Personen stehen im Verdacht der Zuhälterei, eine Razzia führte zu mehreren Sicherstellungen.

Innsbruck – Das Landeskriminalamt Tirol ermittelt gegen die Betreiberinnen zweier Innsbrucker Massagestudios wegen des Verdachts der Zuhälterei und des Betriebs illegaler Bordelle. Nach Hausdurchsuchungen an mehreren Adressen wird gegen insgesamt fünf Personen ermittelt, eines der Studios wurde bereits behördlich geschlossen.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Bulgarinnen (42, 48), die Frauen aus dem Ausland nach Innsbruck gebracht und einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus der Prostitution einbehalten haben sollen. Ein 80-jähriger Österreicher und ein 65-jähriger Spanier stehen im Verdacht, als Mittäter die Frauen im Ausland angeworben zu haben. In einem zweiten Studio wird eine 75-jährige Österreicherin eines ähnlichen Vorgehens verdächtigt.

Anzeige auf freiem Fuß

Im Zuge der Ermittlungen wurden an mehreren Adressen in Innsbruck Hausdurchsuchungen durchgeführt, wobei Beweismittel sichergestellt wurden. Diese untermauerten laut Polizei den Tatverdacht. Insgesamt wurden zwölf Frauen aus Afrika, Südamerika und Europa wegen illegaler Prostitution angezeigt. Teilweise wurden sie auch als Opfer von Zuhälterei einvernommen. Alle fünf Hauptverdächtigen – die beiden Rumäninnen, die Österreicherin und die beiden Männer – wurden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)

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