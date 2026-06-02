Drama um Südtiroler „Feuernacht“: Filmabend voller Geschichte und Emotionen im VZ

Am 5. Juni um 20 Uhr lädt das Kulturforum Breitenwang wieder zum Filmcircle ins VZ ein: Gezeigt wird das Kinodebüt „Zweitland“ von Regisseur Michael Kofler. Der Film beleuchtet die bewegten Ereignisse rund um die „Feuernacht“ in Südtirol im Jahr 1961.

Breitenwang – Der Film „Zweitland“ entführt die Zuschauer in das Jahr 1961 nach Südtirol. Die norditalienische Region wird zu dieser Zeit von separatistischen Bombenanschlägen erschüttert. Regisseur Michael Kofler widmet sich in seinem ersten Kinofilm dieser brisanten Periode. Er beleuchtet die Hintergründe der sogenannten „Feuernacht“.

Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Brüder: Paul und Anton. Paul träumt davon, der Perspektivlosigkeit seines Dorfes zu entkommen und Malerei zu studieren. Sein älterer Bruder Anton hingegen kämpft kompromisslos für den Schutz der deutschsprachigen Minderheit. Dabei schreckt er auch vor Gewalt nicht zurück.

Als Anton als einer der Attentäter enttarnt wird, flieht er. Er lässt seine Familie und den Hof zurück. Widerwillig muss Paul seine eigenen Pläne verschieben. Er unterstützt Antons Frau Anna und deren kleinen Sohn. Die Lage eskaliert, während die italienische Polizei hart durchgreift. Anna wehrt sich zunehmend gegen patriarchale Strukturen. Paul muss sich zwischen familiärer Loyalität und persönlicher Selbstverwirklichung entscheiden.

Der Film verspricht einen tiefen Einblick in ein Stück jüngerer Geschichte. Er zeigt die persönlichen Dramen vor dem Hintergrund politischer Turbulenzen.