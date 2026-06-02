Entwarnung bei Alaba

Schock für ÖFB-Team: Spielmacher Baumgartner verpasst die Fußball-WM

Dieser Ausfall geht unter die Haut: Christoph Baumgartner muss bei der WM-Endrunde verletzungsbedingt zusehen.
© GEPA pictures/ Daniela Moser
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Das ÖFB-Team muss bei der WM-Endrunde auf Christoph Baumgartner verzichten. Der Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen gegen Tunesien eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zu.

Zur Mittagsstunde stellte sich am Dienstag die traurige Gewissheit nach einer MRT-Untersuchung ein: Christoph Baumgartner, der sich nach seiner überragenden Saison bei RB Leipzig „am Peak“ seiner Karriere sieht, wird die Fußball-WM wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen. Ein schwerer Schlag für den Spieler und die rot-weiß-rote Auswahl, der in der Offensive ein unnachahmlicher Spielertyp verloren geht.

„Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der über die Nachnominierung noch nachdenkt.

Entwarnung gab es hingegen bei Kapitän David Alaba, bei dem keine Muskelverletzung festgestellt wurde. Der Abwehrchef steigt damit am Donnerstag mit den Kollegen in den Flieger. Um Baumgartners freien Platzen kämpfen jetzt mehrere Spieler.

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